В Рязани предприниматель собирается построить гостиницу в живописном месте

В Рязани подана заявка на строительство гостиницы. Об этом сообщил в своем телеграм-канале уполномоченный по защите прав предпринимателей в регионе Михаил Пронин.

В аппарат уполномоченного поступило обращение от предпринимателя, который владеет небольшим земельным участком в черте города, недалеко от поймы реки. Он планирует построить на этом участке модульные гостиницы, однако не знал, куда обратиться и с чего начать.

Министерство экономического развития РФ в рамках государственной программы «Развитие туризма», а также национального проекта «Туризм и гостеприимство» проводит конкурсный отбор субъектов РФ, на территории которых предполагается реализация инвестиционных проектов по созданию модульных некапитальных средств размещения. Эти проекты планируется реализовать в 2025–2027 годах.

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Государственная поддержка подобных инвестиционных проектов осуществляется в виде субсидии — до 1,5 млн рублей на один номер в модульном некапитальном средстве размещения. Получатель субсидии должен взять на себя обязательство по временному размещению и обеспечению проживания туристов в построенных номерах не менее трех лет с момента получения субсидии.

Предприниматель подготовил бизнес-план и подал заявку на участие в программе. Сейчас он ожидает результатов ее рассмотрения. В случае одобрения проекта совсем скоро в Рязани появится новая гостиница в живописном месте.

— Мы искренне желаем скорейшей реализации этого проекта и выражаем благодарность руководству Комитета инвестиций и туризма за оперативное содействие, — написал Михаил Пронин.