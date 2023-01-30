Понедельник, 30 января, 2023
Татьяна Проводина

В Рязани поздравили с 99-летием ветерана Великой Отечественной войны

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Фото с сайта Рязанской областной думы

Зампред комитета Рязанской областной думы по экологии и природопользованию Татьяна Баринова поздравила с днём рождения жительницу посёлка Карцево – ветерана ВОВ. Екатерине Андреевне Широковой исполнилось 99 лет.

Как отметила депутат, такие люди, как Екатерина Андреевна – пример стойкости и мужества для молодых поколений.

Татьяна Баринова: «Екатерина Андреевна встретила войну совсем юной, 17-летней девчонкой, в полной мере прошла все её тяготы, разруху и голод послевоенных лет»

Татьяна Баринова от всей души пожелала дорогой бабе Кате, как называют ветерана в посёлке, здоровья, бодрости духа, благополучия и всех благ.

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