С 1 января 2024 года в Рязани повысят стоимость льготных проездных. Изменения обсудили на заседании комитета по бюджету и налоговой политике Рязанской городской Думы.

Увеличение стоимости на 4,5% произойдет для граждан, имеющих право на льготный проездной билет для общественного транспорта.

Для студентов образовательных организаций очной формы обучения цена проездного составит 780 рублей, для студентов льготной категории — 350 рублей, для школьников — 441 рубль, и 184 рубля стоимость билета будет для школьников из малообеспеченных семей.