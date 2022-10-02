В Рязани после капремонта затопило 9-этажку на улице Интернациональной

В Рязани во время субботнего дождя затопило 9-этажный жилой дом на улице Интернациональная, 17 к.1. Пост о ЧП опубликовала группа «Новости Рязани ВКонтакте».

— Такая картина с 9 по 1 этаж. Из квартир вычерпывали вёдрами, — пишет автор опубликованного видео.

По словам рязанца, летом в доме делали капитальный ремонт крыши и фасада. Рабочие сняли решётку, которая защищала ливнёвку от мусора. Во время дождя оставленный строителями мусор забил трубу, подъезд затопило.

Пользователь ВК задаёт вопросы: кто принимал работы подрядчика, кто заплатит за ремонт затопленных квартир, когда отремонтируют подъезд.