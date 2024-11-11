В Рязани попавший под колёса грузовика парень сломал шею и получил множественные травмы

Вечером в воскресенье, 10 ноября, на Куйбышевском шоссе в Рязани на пешеходном переходе грузовик сбил парня. Подробности произошедшего приводит ya62 со ссылкой на источник в экстренных службах города.

Инцидент произошёл в 21.45. Пострадавший — житель Рязани 2003 года рождения. Парня госпитализировали в ОКБ.

У него диагностировали сотрясение мозга, перелом шейного отдела позвоночника, тупую травму живота, ушиб грудной клетки, закрытый перелом рёбер.

Другие подробности инцидента уточняются. Официальная информация о ДТП пока не поступала.