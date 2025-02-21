В Рязани полицейские задержали интернет-педофила

Сотрудники отдела по борьбе с киберпреступлениями УМВД России по Рязанской области задержали 42-летнего жителя Рязани, подозреваемого в совершении развратных действий в отношении двух несовершеннолетних через интернет.

По предварительным данным, в 2022 году злоумышленник создал фальшивую страницу в популярной социальной сети, где под вымышленным именем знакомился с подростками и вел с ними переписку. Целью преступника было вовлечение несовершеннолетних в интимные отношения. Кроме того, он рассылал видеоролики непристойного содержания со своим участием.

Жертвами стали житель Рязани, которому было меньше 16 лет, и подросток из Красноярска, которому было меньше 14 лет.

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На основании материалов оперативно-розыскной деятельности следственным управлением СК России по Рязанской области возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 135 УК РФ (развратные действия без применения насилия в отношении двух или более несовершеннолетних лицом старше 18 лет). Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы сроком до 12 лет.

В настоящее время проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств преступления.