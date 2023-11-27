В Рязани полицейские вернули домой потерявшегося семилетнего мальчика

В Рязани полицейские помогли потерявшемуся семилетнему мальчику вернуться домой.

В одной из промзон города сотрудники ППС заметили ребенка без сопровождения взрослых.

Мальчик сказал полицейским, что потерялся по дороге из школы — его семья недавно переехала в Рязань, и ребенок пока что плохо ориентируется в городе. Из-за сильного испуга он не смог объяснить, где живет.

Тогда полицейские установили имя матери ребенка и адрес их дома. Мальчику помогли вернуться домой, сообщает пресс-служба УМВД России по Рязанской области.