Понедельник, 27 ноября, 2023
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В Рязани полицейские вернули домой потерявшегося семилетнего мальчика

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Фото: УМВД России по Рязанской области
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В Рязани полицейские помогли потерявшемуся семилетнему мальчику вернуться домой.

В одной из промзон города сотрудники ППС заметили ребенка без сопровождения взрослых.

Мальчик сказал полицейским, что потерялся по дороге из школы — его семья недавно переехала в Рязань, и ребенок пока что плохо ориентируется в городе. Из-за сильного испуга он не смог объяснить, где живет.

Тогда полицейские установили имя матери ребенка и адрес их дома. Мальчику помогли вернуться домой, сообщает пресс-служба УМВД России по Рязанской области.

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