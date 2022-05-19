В Рязани полицейские пресекли серию мошенничеств с имитацией ДТП для получения страховки

В Рязанской области сотрудники уголовного розыска задержали 14 человек, которых подозревают в имитации ДТП для получения автостраховки. Подробности сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

По предварительным данным, схему придумал и реализовал владелец автосервиса и магазина автозапчастей. С помощью знакомого махинатор находил людей, готовых за небольшие деньги подставить свои машины для инсценировки аварий.

Одной из якобы пострадавших в аварии машин злоумышленники делали дорогостоящую иномарку, чтобы получить большие выплаты. После этого повреждённые автомобили чинили за небольшую сумму в автосервисе.

В прошлом году правоохранители получили информацию, что признанная ранее не подлежащей восстановлению иномарка замечена на дорогах области. Сыщики выяснили, что страховая сумма за эту машину практически полностью покрывала её рыночную стоимость.

— В ходе дальнейшей работы установлено, что по той же схеме в регионе происходили и другие происшествия, — рассказала Ирина Волк.

По её словам, известно о 7 случаях. Подозреваемые получили 2 миллиона рублей, готовились забрать ещё 800 тысяч, но полицейские не дали.

Следователи Следственного управления УМВД России по Рязанской области возбудили уголовные дела по ч. 2 ст. 159.5 УК РФ. С фигурантов взяли подписки о невыезде.

Фото из архива «МВД Медиа».