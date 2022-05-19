В Рязани полицейские пресекли серию мошенничеств с имитацией ДТП для получения страховки

В Рязанской области сотрудники уголовного розыска задержали 14 человек, которых подозревают в имитации ДТП для получения автостраховки. Подробности сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.
По предварительным данным, схему придумал и реализовал владелец автосервиса и магазина автозапчастей. С помощью знакомого махинатор находил людей, готовых за небольшие деньги подставить свои машины для инсценировки аварий.
Одной из якобы пострадавших в аварии машин злоумышленники делали дорогостоящую иномарку, чтобы получить большие выплаты. После этого повреждённые автомобили чинили за небольшую сумму в автосервисе.
В прошлом году правоохранители получили информацию, что признанная ранее не подлежащей восстановлению иномарка замечена на дорогах области. Сыщики выяснили, что страховая сумма за эту машину практически полностью покрывала её рыночную стоимость.
По её словам, известно о 7 случаях. Подозреваемые получили 2 миллиона рублей, готовились забрать ещё 800 тысяч, но полицейские не дали.
Следователи Следственного управления УМВД России по Рязанской области возбудили уголовные дела по ч. 2 ст. 159.5 УК РФ. С фигурантов взяли подписки о невыезде.
Фото из архива «МВД Медиа».