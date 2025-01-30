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Культура и события

В Рязани покажут документальный фильм «У края бездны»

Алексей Самохин

Новый российский документальный фильм «У края бездны» (18+) можно будет увидеть в Рязани.

С 6 февраля показы стартуют в кинотеатре «КиноЛюкс» в ТЦ «Барс». Картина рассказывает о боевом пути донбасского штурмового батальона «Сомали» во время операции по освобождению Мариуполя весной 2022 года. Подробнее мы писали в статье «У края бездны»: в широкий российский прокат впервые выйдет документальная лента об СВО.

Все средства, полученные с премьерного показа, который состоится 6 февраля в 19:00, пойдут на поддержку добровольческих отрядов.

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Билеты уже на сайте кино-центр.рф.

Групповые посещения: 250–300 руб.

Премьерный показ 6 февраля: 350 руб. 

Пушкинская карта не действует.

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