В Рязани поймали воришек, сливавших бензин с машин

В Советском районе Рязани пресекли слив бензина из автомобилей. Инцидент произошёл около 3 часов ночи во дворе улицы Кальной, – сообщает МВД по Рязанской области.

Общественный порядок охраняли сотрудники Отдельного батальона патрульно-постовой службы полиции. В полицию поступило сообщение о том, что из припаркованных машин сливают бензин. По сигналу оперативного дежурного патрульные полицейские прибыли на место происшествия и обнаружили двух молодых людей. Злоумышленники попытались скрыться на автомобиле «Лада Приора», за рулём которой был их сообщник.

Полицейский патруль, преследуя беглецов, вынудил их остановиться возле соседнего дома. Прибывшая на место следственно-оперативная группа провела досмотр авто. В багажнике автомобиля оказались две канистры с бензином.

Всех троих подозреваемых задержали и привезли в отдел полиции для разбирательства. Решается вопрос о привлечении их к ответственности.