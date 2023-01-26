Четверг, 26 января, 2023
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В Рязани появятся две новые мемориальные доски

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Решения об установке двух мемориальных досок приняты на заседании Рязанской городской Думы.

На фасаде школы № 69 будет установлена доска со следующим текстом: «В этой школе учился командир парашютно-десантного взвода, гвардии лейтенант Артём Аркадьевич Прокопович (05.12.1998 — 22.05.2022). Героически погиб в ходе специальной военной операции на Украине. Указом Президента РФ награжден орденом Мужества (посмертно)».

Также Дума разрешила муниципальному предприятию города Рязани «Кустовой вычислительный центр» установить мемориальную доску на фасаде д. 27 по ул. Станкозаводской со следующим текстом: «В этом здании с 1984 по 2017 г. работал Александр Алексеевич Цулимов, директор МП „Кустовой вычислительный центр“ (с 1999 г.), заслуженный работник жилищно-коммунального хозяйства РФ, почетный работник жилищно-коммунального хозяйства России, академик Российской муниципальной академии».

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