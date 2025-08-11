Понедельник, 11 августа, 2025
16.4 C
Рязань
Экономика и бизнес

В Рязани появится военно-патриотический парк с дрон-центром и полигоном для полётов — Павел Малков

Анастасия Мериакри

В Рязани появится военно-патриотический парк. Об этом сказал Губернатор Рязанской области Павел Малков в ходе посещения микрорайона Агропром в г. Рязани, где на месте бывшей военной части планируется открыть военно-патриотический парк. Его создание, в том числе, соответствует задачам национального проекта «Беспилотные авиационные системы». Работу предполагается проводить совместно с Федерацией гонок дронов России.

В ходе выездного совещания была рассмотрена концепция будущего военно-патриотического парка с предварительным названием «Измерение». В работе приняли участие первый заместитель Председателя областного Правительства Денис Боков, заместитель Председателя Правительства региона – министр транспорта и автомобильных дорог Павел Супрун, глава администрации г. Рязани Виталий Артемов, заместитель председателя областного комитета по делам молодежи Николай Петрушкин, участник региональной кадровой программы «ГЕРОИ62» Максим Катков, а также дизайнеры, архитекторы и инженеры, работающие над проектом.

Губернатор Павел Малков обсудил планы наполнения парка «Измерение». Предполагается, что его основными объектами станут: крытая дрон-арена с возможностью круглогодичных тренировок и многофункциональный дрон-центр, включающий открытый полигон и современное здание спортивной школы пилотирования. Проектировщики презентовали идею создания SQB-арены, где будут проводиться тактические групповые соревнования. Также в состав военно-патриотического парка войдут стрелковый центр с тиром, полоса препятствий, веревочный парк, административный блок для сотрудников дрон-центра и аллея «Патриот», на которой будет расположена военная техника разных исторических периодов. Для удобства гостей региона планируется создать гостиничный комплекс, который сможет принять порядка 70 человек.

Павел Малков поручил проработать возможность создания на территории будущего парка современных офисов региональных центров военно-патриотического воспитания, в числе которых ДОСААФ Рязанской области и центр «Гранит». Губернатор также обратил внимание на необходимость организации мини-площадок для занятий различными видами спорта: баскетболом, волейболом, воркаутом и др.

По словам Павла Малкова, решение о создании парка «Измерение» принято после обращения к нему жителей микрорайона Агропром, которые были против продажи под застройку участка, где ранее находилась военная часть.

«Когда впервые сюда приехал, то увидел настоящий лес – эту территорию нельзя было ни в коем случае застраивать жилыми или промышленными зданиями. Оставлять ее в заброшенном состоянии тоже неправильно. Приняли необходимые меры, – сказал он. – Развивать парк будем в разных направлениях: здесь станут проходить масштабные спортивные игры, военно-патриотические слеты. Ключевой акцент сделан на работе с дронами, включая обучение пилотированию. Обсудили, какие объекты потребуется создать дополнительно. Базовая концепция сформирована, даем старт проекту, начинаем разработку проектно-сметной документации, рассчитывая уже в 2027 году приступить к стройке. Уверен, все начинания воплотятся в жизнь».

В Рязани появится военно-патриотический парк с дрон-центром и полигоном для полётов — Павел Малков Ключевой акцент сделают на работе с дронами. В будущем парке появится многофункциональный дрон-центр с полигоном для полётов, стрелковый центр, полоса препятствий, верёвочный парк, аллея с военной техникой, гостиничный комплекс и многое другое.
