В Рязани подвели итоги театрального фестиваля «Зеркало сцены-X»

Церемония награждения победителей регионального театрального фестиваля «Зеркало сцены -2024» прошла 31 октября на сцене Рязанского театра драмы.



«Для рязанцев родные театры – это особая гордость и любовь. Каждая премьера становится ярким событием для всего региона. С праздником талантов!» – обратилась к собравшимся министр культуры Рязанской области Елена Васильева.



Фестиваль включал девять конкурсных показов:



Рязанский театр драмы представил спектакли «Три сестры» и «Женитьба»;



Рязанский театр юного зрителя — «Приключения Незнайки и его друзей» и «Обыкновенное чудо»;



Рязанский театр кукол — «Мэри Поппинс», «Гертруда — Дании краса и королева, и этот, как его, принц Гамлет» и «Тата и слон»;



Рязанский музыкальный театра — «Дубровский» и «Римские каникулы».



Жюри распределило награды следующим образом:



«Лучшая работа художника-постановщика» — Мария Клочьева, спектакль «Мэри Поппинс», Рязанский театр кукол;



«Лучшая работа художника по костюмам» — Елена Селиванова, спектакль «Римские каникулы», Рязанский музыкальный театр;



«Лучшая работа художника по свету» — Юрий Лебедев, спектакль «Мэри Поппинс», Рязанский театр кукол;



«Лучшая работа хореографа» — Алексей Ищук, спектакль «Гертруда, Дании краса и королева и этот, как его, принц Гамлет», Рязанский театр кукол;



«Лучшее музыкальное оформление» — Алексей Астахов, спектакль «Гертруда, Дании краса и королева и этот, как его, принц Гамлет», Рязанский театр кукол;



«Лучшая женская роль» — Татьяна Потапова за роль Офелии в спектакле «Гертруда, Дании краса и королева и этот, как его, принц Гамлет», Рязанский театр кукол;



«Лучшая мужская роль» — Андрей Блажилин, роль Подколесина, служащего, надворного советника в спектакле «Женитьба», Рязанский театр драмы;



«Лучшая роль второго плана» — Илья Комаров, роль Трактирщика в спектакле «Обыкновенное чудо», Рязанский театр юного зрителя;



«Лучшая роль в спектакле для детской или подростковой аудитории» — Анна Никулина, роль Принцессы в спектакле «Обыкновенное чудо», Рязанский театр юного зрителя;



«Лучший молодой актер» — Никита Левин, Рязанский театр драмы;



«Лучший спектакль большой формы» — «Мэри Поппинс», Рязанский театр кукол.



Специальные премии жюри:

«За актерский дуэт» — Алёна Силивестрова и Анатолий Букин, спектакль «Римские каникулы», Рязанский музыкальный театр;



«За актерский ансамбль» — спектакль «Три сестры», Рязанский театр драмы;



«За исполнение ролей в спектаклях “Мэри Поппинс” и “Тата и слон”» — Алина Сушкова-Калашникова, Рязанский театр кукол;



«За роль Гамлета в спектакле «Гертруда, Дании краса и королева и этот, как его, принц Гамлет» — Василий Уточкин, Рязанский театр кукол;



«Приз театральных журналистов и критиков» — Рязанский театр кукол за «Единомыслие и душевность».



Премию «Мастер» получил Хохлов Александр Михайлович, заведующий цехом изготовления декораций Рязанского театра драмы.



Жюри возглавляла Марина Тимашева — театровед, театральный критик, кандидат искусствоведения, редактор журнала «Вопросы театра», руководитель театроведческого курса ГИТИСа, эксперт и член жюри театральных фестивалей и премий.



В состав жюри под руководством Марины Тимашевой вошли:



Марина Гайкович — музыкальный критик, заведующая отделом культуры «Независимой газеты», кандидат искусствоведения, эксперт Российской Национальной театральной Премии «Золотая маска»;



Анастасия Ефремова — театровед, театральный критик, член жюри российских и международных фестивалей;



Сергей Кабайло — Заслуженный артист РФ, Секретарь СТД РФ, Председатель Нижегородского отделения СТД РФ, артист Нижегородского государственного академического театра драмы имени Максима Горького, член жюри всероссийских и международных фестивалей.



Торжественная церемония вручения наград прошла на сцене Рязанского театра драмы. Темой театрального праздника стал его юбилей.



Фотозону украсил огромный торт, изготовленный из папье-маше, а гостей вечера ждали многочисленные творческие подарки и сюрпризы.



Впервые в истории «Зеркала сцены» вместе с приглашенными музыкантами на церемонии выступили артисты рязанских театров и на сцену вышли три пары ведущих: Секретарь СТД РФ, Председатель Рязанского отделения СТД РФ Константин Кириллов и заместитель председателя Регионального отделения СТД РФ Екатерина Шуранова, директор Рязанского историко-архитектурного музея-заповедника Виталий Попов и актриса Мария Звонарева, а также журналист Евгения Фролова и ведущий Стас Ларионов.



В первый раз в рамках фестиваля вела работу лаборатория молодых критиков-театроведов, студентов ГИТИСа. Именно им выпала честь первыми в этот вечер вручать приз, внешний вид которого тоже стал сюрпризом — традиционная статуэтка трансформировалась в зеркало, где победитель отражается вместе с заветной наградой.



Музыкальные гости праздника — брасс-оркестр «Эхо улиц» вместе с приглашенными музыкантами «Московские профи».



На сцене выступали: театр танца «ОГНИ» под руководством Светланы Леженкиной и современная школа движения «Generation X team» под руководством Максима Дикарева.



Фестиваль «Зеркало сцены» организован Рязанским региональным отделением Союза театральных деятелей Российской Федерации при поддержке Правительства Рязанской области.



Партнёр фестиваля — ПАО Прио-Внешторгбанк.



Генеральный информационный партнер — Телеканал ТКР.



Информационные партнеры: ТКР- FM, RZN-info, 7info.



Фотографы — Елена и Петр Чирковы.