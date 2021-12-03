3 декабря в Рязани подвели итоги марафона «#Общество равных возможностей. Вчера, сегодня, завтра». Мероприятия марафона проходили с 29 ноября, их посвятили обсуждению вопросов, касающихся соцобслуживания, трудоустройства граждан с инвалидностью, школьного питания детей с сахарным диабетом, образования, адаптивного спорта.
Итоги марафона подвёл губернатор Рязанской области Николай Любимов. Он отметил, что региональное правительство старается использовать все ресурсы, чтобы решать проблемы людей с ограниченными возможностями здоровья.
В других субъектах РФ активно тиражируется опыт Рязанской области по созданию и развитию долговременного ухода за гражданами пожилого возраста и инвалидами. В регионе проводится комплексная работа по использованию всех доступных инструментов реабилиатации граждан, закупается современное оборудование, повышается уровень подготовки специалистов.
Губернатор вручил дипломы первых международных детских инклюзивных творческих игр двум одаренным рязанцам – Дмитрию Железнову и Елизавете Павловой.
Также награды получили лауреаты и победители регионального конкурса социальной рекламы «Защита прав инвалидов». Его проводили уполномоченные Анжелика Евдокимова, Наталья Епихина, Михаил Пронин.