3 декабря в Рязани подвели итоги марафона «#Общество равных возможностей. Вчера, сегодня, завтра». Мероприятия марафона проходили с 29 ноября, их посвятили обсуждению вопросов, касающихся соцобслуживания, трудоустройства граждан с инвалидностью, школьного питания детей с сахарным диабетом, образования, адаптивного спорта.

Итоги марафона подвёл губернатор Рязанской области Николай Любимов. Он отметил, что региональное правительство старается использовать все ресурсы, чтобы решать проблемы людей с ограниченными возможностями здоровья.

– Мы не боимся новаций и пилотных проектов, активно проявляем инициативы, говорим о проблемах людей с инвалидностью на федеральном уровне, – сказал Николай Любимов, подчеркнув, что недавно при поддержке депутата Госдумы РФ от Рязанской области Андрея Макарова удалось добиться федеральной поддержки в решении очень важного вопроса – обеспечения детей, больных сахарным диабетом, приборами измерения уровня глюкозы в крови.

В других субъектах РФ активно тиражируется опыт Рязанской области по созданию и развитию долговременного ухода за гражданами пожилого возраста и инвалидами. В регионе проводится комплексная работа по использованию всех доступных инструментов реабилиатации граждан, закупается современное оборудование, повышается уровень подготовки специалистов.

– Для нас самое главное – те реальные изменения к лучшему, которые происходят в жизни людей, – отметил Любимов. – До 2024 года нам необходимо добиться стопроцентного охвата реабилитацией детей с инвалидностью, к 2030-му – всех без исключения людей с ограниченными возможностями здоровья, независимо от их возраста. Эту задачу мы должны выполнить обязательно. Ограничения по здоровью – это не приговор для человека. Наша общая задача – помочь каждому полноценно жить и развиваться. Особенно это касается детей.

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Губернатор вручил дипломы первых международных детских инклюзивных творческих игр двум одаренным рязанцам – Дмитрию Железнову и Елизавете Павловой.

Также награды получили лауреаты и победители регионального конкурса социальной рекламы «Защита прав инвалидов». Его проводили уполномоченные Анжелика Евдокимова, Наталья Епихина, Михаил Пронин.