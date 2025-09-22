В Рязани подвели итоги корпоративного турнира среди рационализаторов

В Региональном центре компетенций Агентства развития бизнеса подвели итоги регионального турнира по «Фабрике процессов». Он проводился в рамках федерального проекта «Производительность труда», входящего в национальный проект «Эффективная и конкурентная экономика». Впервые подобные соревнования прошли в Рязани в 2022 году. Их цель — популяризация бережливого мышления, обмен опытом между представителями рязанских компаний, получение навыков командообразования.

В этом году места в направлении «Фабрика производственных процессов» распределились так:

I место — МГК «Световые Технологии»;

II место — 1 группа участников от Рязанского завода металлокерамических приборов;

III место — 2 группа участников от Рязанского завода металлокерамических приборов.

В направлении «Фабрика офисных процессов» лучшими стали представители завода «Красное знамя», III место заняла команда министерства экономического развития Рязанской области.

Награждение команд-участников пройдет в октябре. Победители получат сертификаты на посещение компаний с развитой производственной системой, а также комплекты для организации рабочего места по системе 5С.

Напомним, больше информации о мероприятиях федерального проекта «Производительность труда» можно узнать на ИТ-платформе производительность.рф.