В Рязани подвели итоги конкурсов «Воспитатель года России», «Учитель года России» и «Сердце отдаю детям»

17 февраля состоялось торжественное закрытие муниципального этапа всероссийских конкурсов «Воспитатель года России», «Учитель года России» и «Сердце отдаю детям». Об этом сообщила пресс-служба мэрии Рязани.

Победителей и участников поздравили первый заместитель министра образования и молодежной политики Рязанской области Ольга Васина, глава муниципального образования, председатель Рязанской городской Думы, Татьяна Панфилова, заместитель главы администрации города Рязани Надежда Штевнина.

«В очередной раз вы доказали, что в Рязани огромное количество замечательных, умных, творческих людей с прекрасными идеями, а главное – с тем самым сердцем, которое отдают детям. Мы вами гордимся и желаем дальнейших побед, потому что уверены, что вы их достойны», – сказала Надежда Штевнина, приветствуя победителей.

В муниципальном этапе всероссийских конкурсов 2023 года приняли участие 29 педагогов детских садов, школ и учреждений дополнительного образования. В очный этап вышли 23 педагога. Определяющими испытаниями для участников стали проведение уроков, учебных занятий и классных часов. В методических мастерских конкурсанты представляли свои педагогические находки, эффективные приемы и методы работы. Все участники конкурсов показали высокий уровень профессионального мастерства.

Победителем в номинации «Воспитатель года России» стала воспитатель детского сада №134 Галина Хейленко, в номинации «Учитель года России» – учитель русского языка и литературы школы №39 Татьяна Рынгач, в номинации «Сердце отдаю детям» – педагог дополнительного образования школы №7 Алексей Харьков.

Все победители и призеры конкурса получили дипломы, призы и памятные награды. Также они были награждены ценными подарками, Благодарностями и Почетными грамотами.