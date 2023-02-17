В Рязани подвели итоги конкурсов «Воспитатель года России», «Учитель года России» и «Сердце отдаю детям»

17 февраля состоялось торжественное закрытие муниципального этапа всероссийских конкурсов «Воспитатель года России», «Учитель года России» и «Сердце отдаю детям». Об этом сообщила пресс-служба мэрии Рязани.
Победителей и участников поздравили первый заместитель министра образования и молодежной политики Рязанской области Ольга Васина, глава муниципального образования, председатель Рязанской городской Думы, Татьяна Панфилова, заместитель главы администрации города Рязани Надежда Штевнина.
В муниципальном этапе всероссийских конкурсов 2023 года приняли участие 29 педагогов детских садов, школ и учреждений дополнительного образования. В очный этап вышли 23 педагога. Определяющими испытаниями для участников стали проведение уроков, учебных занятий и классных часов. В методических мастерских конкурсанты представляли свои педагогические находки, эффективные приемы и методы работы. Все участники конкурсов показали высокий уровень профессионального мастерства.
Победителем в номинации «Воспитатель года России» стала воспитатель детского сада №134 Галина Хейленко, в номинации «Учитель года России» – учитель русского языка и литературы школы №39 Татьяна Рынгач, в номинации «Сердце отдаю детям» – педагог дополнительного образования школы №7 Алексей Харьков.
Все победители и призеры конкурса получили дипломы, призы и памятные награды. Также они были награждены ценными подарками, Благодарностями и Почетными грамотами.
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