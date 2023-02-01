Среда, 1 февраля, 2023
Татьяна Проводина

В Рязани подвели итоги январских рейдов по нарушениям в работе такси

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Image by Freepik

Отдел контроля такси минтранса Рязанской области вместе с региональным главком МВД в январе 2023 года провели в городе Рязани 7 рейдов. Больше всего нарушений – 6 – зафиксировали в сервисе заказа такси «Яндекс.Такси».

В ходе проверок были выявлены нарушения перевозки пассажиров и багажа легковым такси:

— за осуществление предпринимательской деятельности без разрешения – шесть;

— за отсутствие на ТС такси цветографической схемы или опознавательного фонаря – три;

— за отсутствие в салоне легкового такси информации, предусмотренной Правилами перевозок пассажиров и багажа – четыре.

На нарушителей составлены административные протоколы.

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