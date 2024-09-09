В Рязани подвели итоги акции «Собери ребенка в школу»

Всероссийская акция «Собери ребенка в школу» проводится ежегодно с 2014 года партией «Единая Россия». Традиционно благотворителями выступают сенаторы, депутаты всех уровней, представители муниципалитетов и общественных организаций, неравнодушные граждане.

В этом году в Штаб общественной поддержки партии в Рязани поступила 461 заявка. Участниками акции стали многодетные и малоимущие семьи, семьи участников СВО и семьи, в которых воспитываются дети-инвалиды.

Заместитель секретаря Рязанского регионального отделения партии «Единая Россия», руководитель Штаба общественной поддержки, депутат Рязанской областной Думы Елена Синица вместе с сотрудниками Штаба передала школьникам:

— 101 сертификат на покупку канцтоваров,

— 60 рюкзаков,

— 25 наборов для школьников,

— 30 пакетов с канцелярскими принадлежностями.

Кроме этого, депутаты Рязанской областной и городской Думы вручали наборы канцтоваров непосредственно в своих округах.

Елена Синица отметила, что акция «Собери ребенка в школу» стала настоящим символом сплоченности и неравнодушия к судьбам детей, которые заслуживают яркого и успешного начала своего учебного пути.