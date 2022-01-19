В Рязани подрядчик получил штраф на 1,35 млн рублей за срыв строительства детсада №136

В Рязани суд оштрафовал руководителя подрядной организации на 1 354 356 рублей за срыв возведения пристройки к детскому саду №136, сообщает пресс-служба региональной прокуратуры.
В ходе проверки наблюдалось существенное отставание от графика выполнения работ, поэтому в адрес подрядчика прокуратурой вносилось представление об устранении нарушений.
Однако в сентябре Управление капитального строительства рязанской администрации приняло решение об одностороннем отказе исполнения муниципального контракта.
В декабре 2021 года возбудили дело об административном правонарушении по ч.7 ст.7.32 КоАП РФ.