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Среда, 19 января, 2022
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В Рязани подрядчик получил штраф на 1,35 млн рублей за срыв строительства детсада №136

Александр Ильин

В Рязани суд оштрафовал руководителя подрядной организации на 1 354 356 рублей за срыв возведения пристройки к детскому саду №136, сообщает пресс-служба региональной прокуратуры. 

В ходе проверки наблюдалось существенное отставание от графика выполнения работ, поэтому в адрес подрядчика прокуратурой вносилось представление об устранении нарушений. 

Однако в сентябре Управление капитального строительства рязанской администрации приняло решение об одностороннем отказе исполнения муниципального контракта.

«Учитывая социальную значимость объекта — МБДОУ «Детский сад №136», невыполнение принятых на себя в рамках муниципального контракта обязательств подрядчиком повлекло причинение существенного вреда охраняемым законом интересам общества и государства, который выражается в неосвоении бюджетных средств на сумму 54 миллиона рублей», — говорится в сообщении прокуратуры. 

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В декабре 2021 года возбудили дело об административном правонарушении по ч.7 ст.7.32 КоАП РФ.

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