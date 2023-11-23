Четверг, 23 ноября, 2023
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В Рязани подискутировали о церкви и массовой культуре

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20 ноября в библиотеке имени Горького работала дискуссионная площадка в рамках проекта «Ровесник века» под названием «Церковь и массовая культура: тупик или перспектива?». Мероприятие поддержал молодёжный межвузовский отряд «Теограм». Активное участие в реализации проекта принимает библиотека имени Горького и Молодежный отдел Рязанской епархии. Ведущим дискуссионной площадки стал священник Павел Коньков.

В Рязани подискутировали о церкви и массовой культуре
В Рязани подискутировали о церкви и массовой культуре
В Рязани подискутировали о церкви и массовой культуре

Религиозная тематика объединяет молодых специалистов, студентов рязанских вузов и колледжей для общения на животрепещущие и актуальные темы. Суть заключается в том, что ситуацию рассматривают как со светской, так и с религиозной стороны. В этот раз темой для разговора стала проблема присутствия Церкви и религиозных образов в массовой культуре.

В ходе мероприятие участники разобрали, как реагирует светская и православная молодежь на факт и качество присутствия христианских образов в фильмах, сериалах, музыке и даже в мемах. Поговорили и о том, что нужно сделать, чтобы найти компромисс между верующими и атеистами, чтобы не случалось конфликтов.

Материал подготовила Олеся Чугунова

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