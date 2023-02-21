В Рязани почтили память правоохранителей, погибших при выполнении служебных обязанностей

В канун Дня защитника Отечества на мемориальном комплексе «Аллея Героев» на Новогражданском кладбище города Рязани состоялось возложение цветов на могилы и к монументу сотрудников правоохранительных органов, погибших при выполнении служебных обязанностей.

В церемонии возложения цветов приняли участие начальник УМВД России по Рязанской области генерал-майор полиции Владимир Алай, руководители правоохранительных органов, органов государственной безопасности региона и председатель совета вдов и матерей сотрудников органов внутренних дел, погибших при исполнении служебных обязанностей Галина Котова.

Стражи правопорядка ежедневно вступают в противоборство с преступниками и нередко рискуют своими жизнями. К сожалению, в этой борьбе бывают потери. На «Аллее Героев» захоронены сотрудники правоохранительных органов и госбезопасности, отдавшие свои жизни, отстаивая территориальную целостность нашей страны в Северо-Кавказском регионе, и в борьбе с преступностью на территории Рязанской области. Память об ушедших коллегах, ставших примером преданности долгу и избранному пути, навсегда остается в сердцах товарищей по службе.

Перед началом церемонии настоятель Храма архангела Михаила города Рязани отец Игорь отслужил панихиду.

Возложение цветов к монументу сопровождалось залпами оружейного салюта.