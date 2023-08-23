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В Рязани почтили память погибших в Курской битве

7info

23 августа на площади Победы состоялась церемония возложения цветов, приуроченная к 80-й годовщине разгрома советскими войсками немецко-фашистских захватчиков в Курской битве. Об этом сообщила пресс-служба администрации Рязани.

Прозвучал гимн Российской Федерации. Память павших почтили минутой молчания. В честь Героев был дан троекратный ружейный салют. Торжественным маршем прошли курсанты Рязанского гвардейского высшего воздушно-десантного ордена Суворова дважды Краснознаменного командного училища имени генерала армии В. Ф. Маргелова.

Курская битва продолжалась почти 50 дней — с 5 июля по 23 августа 1943 года. В ней участвовало более двух миллионов человек. Тем летом Красная Армия перешла в контрнаступление и нанесла тяжелое поражение противнику. Курская битва является переломным моментом в войне. 23 августа объявлен Днем воинской славы России именно в честь победы на Курской дуге.

В Рязани почтили память погибших в Курской битве

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