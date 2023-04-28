В Рязани почтили память Надежды Николаевны Чумаковой

28 апреля, накануне 100-летия со дня рождения Надежды Николаевны Чумаковой, ее память почтили рязанцы. Об этом сообщила пресс-служба Рязанской городской Думы.

Цветы к памятнику на улице Вокзальной возложили родственники Надежды Чумаковой, глава муниципального образования, председатель Рязанской городской Думы Татьяна Панфилова, глава администрации Рязани Елена Сорокина, первый заместитель главы муниципального образования Лариса Максимова, Почетные граждане Рязани, председатель Общественной палаты города Лариса Крохалева.

– Надежда Николаевна Чумакова – выдающийся руководитель в истории Рязани, память о ней живет и передается из поколения в поколение. Спустя столько лет она остается примером для всех руководителей, для всех нас, – сказала Татьяна Панфилова.

Чуть позже возле средней школы №76, которой присвоено имя Надежды Чумаковой, была высажена аллея ее памяти из десяти остролистных кленов. В мероприятии приняла участие депутат Рязанской городской Думы по округу №18 Роза Ризатдинова.

– В эти дни наш город вспоминает Надежду Николаевну Чумакову. Результаты ее работы на благо Рязани – вокруг нас: в жилых кварталах, появившихся при ее участии, школах и больницах, учреждениях спорта и культуры. Она беззаветно любила наш город и отдавала ему всю свою энергию, все свои силы.

В подарок школе Роза Ризатдинова передала выращенные собственноручно саженцы каштанов.

Надежда Николаевна Чумакова (1923 – 2006) – Почетный гражданин города Рязани, с 1963 по 1986 гг. занимала должность председателя Рязанского горисполкома. Она внесла огромный вклад в развитие города. За годы её работы на этом посту построены 5 млн. квадратных метров жилья, мост через Оку, десятки школ, несколько больниц, Центральный спортивный комплекс на 27 тыс. мест, здание Рязанского областного театра кукол, центральный универмаг «Барс», гостиницы «Москва» и «Ловеч», цирк, здания Дома быта, автовокзала «Центральный», почтамта на ул. Почтовой, музыкального училища, кинотеатры «Ока», «Москва», «Октябрь».