В Рязани почтили память Надежды Чумаковой и вручили муниципальные награды

Праздничные мероприятия, посвященные 929-летию Рязани, начались с возложения цветов к памятнику легендарной градоначальнице Надежде Чумаковой, Почетному гражданину города Рязани, председателю исполкома Рязанского городского совета народных депутатов в период с 1963 по 1986 годы. Об этом сообщила пресс-служба мэрии.

В церемонии приняли участие глава муниципального образования, председатель Рязанской городской Думы Татьяна Панфилова, заместители главы администрации Рязани Лариса Крохалева и Евгения Власова, сотрудники администрации города, представители депутатского корпуса, активисты, жители Рязани.

Надежда Чумакова внесла значительный вклад в развитие города. В период ее деятельности получили развитие важнейшие отрасли городского хозяйства, построены 5 миллионов квадратных метров жилья, ряд крупных объектов социально-культурного назначения. За свою трудовую деятельность Надежда Чумакова отмечена многочисленным наградами: орденами, медалями, была удостоена Государственной премии Совета министров СССР.

После возложения цветов в библиотеке имени Есенина прошла традиционная церемония вручения муниципальных наград, приуроченная ко Дню города. Лучшие представители различных отраслей были награждены медалью Надежды Чумаковой, которая вручается рязанцам за выдающиеся достижения в различных видах деятельности и является одной и самых значимых общественных наград.

Медали Надежды Чумаковой были вручены представителям экономики, образования, науки, культуры, здравоохранения, спорта, городского хозяйства, средств массовой информации, волонтерского движения, общественных объединений. Кроме того, отличившиеся рязанцы получили почетные грамоты Рязанской городской Думы и администрации Рязани, благодарственные письма главы муниципального образования город Рязань и благодарности главы администрации Рязани.