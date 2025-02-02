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Фото: https://vk.com/ryazan.zapobedu?from=search
Общество

В Рязани почтили память героев Сталинградской битвы

Анастасия Мериакри

2 февраля вся страна отмечает День воинской славы России. 82 года назад советская армия разгромила немецко-фашистские войска в Сталинградской битве.

Сражение вошло в историю как одно из самых кровопролитных и переломило ход Второй мировой войны. 200 дней наши солдаты и офицеры с мужеством и стойкостью сражались под Сталинградом.

В память о героях Сталинградской битвы, активисты регионального отделения Волонтёров Победы Рязанской области, возложили цветы к мемориалу на Площади Победы. Отдали дань памяти и уважения, а также почтили погибших минутой молчания.

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Свой вклад в Победу внесли и наши земляки. Как сообщил глава администрации Рязани Виталий Артемов, в Сталинградской битве погибли 2809 рязанцев, 43 из них захоронены на Мамаевом кургане.

В Рязани почтили память героев Сталинградской битвы 82 года назад советская армия разгромила немецко-фашистские войска в Сталинградской битве.
Фото: https://vk.com/ryazan.zapobedu?from=search
В Рязани почтили память героев Сталинградской битвы 82 года назад советская армия разгромила немецко-фашистские войска в Сталинградской битве.
Фото: https://vk.com/ryazan.zapobedu?from=search
В Рязани почтили память героев Сталинградской битвы 82 года назад советская армия разгромила немецко-фашистские войска в Сталинградской битве.
Фото: https://vk.com/ryazan.zapobedu?from=search
В Рязани почтили память героев Сталинградской битвы 82 года назад советская армия разгромила немецко-фашистские войска в Сталинградской битве.
Фото: https://vk.com/ryazan.zapobedu?from=search

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