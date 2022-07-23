В Рязани планируют создать межрегиональный кардиоцентр

В пятницу, 22 июля, в Рязань приезжал заместитель министра здравоохранения РФ Евгений Камкин. Во время работы с чиновником обсудили вопрос создания в городе крупного межрегионального кардиоцентра. Об этом написал врио министра здравоохранения Рязанской области Владимир Хоминец.

— Вместе с ним посетили кардиодиспансер и обсудили строительство нового корпуса, — написал Хоминец.

В региональном Минздраве уверены — Рязанской области необходим мощный кардиоцентр с новым операционным блоком, кардиореанимацией, единым центром телеконсультаций. С учётом того, что в Липецкой, Тульской, Владимирской, Тамбовской областях таких медицинских учреждений нет, центр в Рязани станет региональным. Ещё один плюс — наличие в городе медицинского вуза РязГМУ.