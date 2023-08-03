Четверг, 3 августа, 2023
На главнуюНовости РязаниМедицина

В Рязани планируют построить две поликлиники и инфекционный центр

7info

Две поликлиники и инфекционный центр планируют построить в Рязани. Перспективы строительства новых лечебных учреждений обсудили во время встречи министр здравоохранения Рязанской области Александр Пшенников, глава Рязани Татьяна Панфилова, заммэра города Лариса Крохалёва и руководство РязГМУ.

В ближайшей перспективе — строительство новой поликлиники на 1200 мест в Дашково-Песочне. Проектно-сметная документация прошла госэкспертизу, строительство планируют начать в 2023 году.

Строительство нового здания поликлиники на Куйбышевском шоссе пока в планах. Также как и специализированного центра, предназначенного для лечения пациентов по широкому спектру инфекционных заболеваний.

Новые учреждения улучшат качество медицинского обслуживания рязанцев.

Новости партнёров

Читайте также

spot_img

Новости партнёров

Read Now

Российский хоккеист умер в 17 лет от клещевого энцефалита

2 августа ушёл из жизни игрок молодёжного «Кузбасса» Евгений Хвалько, сообщила пресс-служба российской Федерации хоккея с мячом.

В Московской области продолжаются проверки мест проживания мигрантов

Сотрудники СК проверили мигрантов в Коломне и Солнечногорске.

В Касимове мужчина связал 83-летнюю пенсионерку и похитил миллион

Он ночью взломал окно, забрался в дом, связал пенсионерку, несколько раз ударил ее и нашел тайник с деньгами.

Сергей Миронов: «Охрану школ нужно поручить силам Росгвардии»

Профессиональная защита всех школ страны должна быть обеспечена силами вневедомственной охраны Росгвардии, считает председатель партии «Справедливая Россия – За правду»

Мэрия Касимова прокомментировала строительство в микрорайоне Сиверка

Сегодня представители администрации провели встречу с обеспокоенными жителями и собственниками компания ТД «Альянс»

Игорь Маковский открыл 10-ю профессиональную Коллегию «Россети Центр» и «Россети Центр и Приволжье» в Рязани

Во время Коллегии собравшиеся подведут итоги работы за первое полугодие текущего года, наметят планы на будущее.

Труп девушки с перерезанным горлом обнаружили в подъезде дома в Воронеже

По информации СМИ, труп нашли поздно вечером в доме № 47/1 на улице Лидии Рябцевой.

В Рязани убрали нелегальные торговые палатки с улицы Гагарина

С нелегальной торговой точки, находившейся около дома № 33, убрали и вывезли находящиеся там палатки, лотки и прилавки.

«Останутся ни с чем»: Тамара Глоба предупредила Россию о масштабных трансформациях

Людям придётся сохранять бдительность до последнего.

Грузовик с бронетехникой попал на видео в центре Рязани

Машина, перевозившая гусеничную технику, двигалась в потоке гражданских автомобилей.

В Рязани вручили служебные удостоверения судьям

Главный федеральный инспектор по Рязанской области поздравил судей и пожелал крепкого здоровья и успехов в работе.

«М5 Молл» пригласил рязанцев на детские субботы в августе

Августовские детские субботы в «М5 Молл» — это четыре разноплановые программы, которые будут познавательными, веселыми, нескучными и творческими
spot_img

Все права защищены. ©7info.ru. 2022.

Телефон: 8 (4912) 40-50-43.

Общие вопросы: [email protected] Реклама: [email protected]

Техподдержка: [email protected]

Реестровая запись: Эл № ФС 77-67703 от 10 ноября 2016 г.

Время работы: 24/7

16+

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации