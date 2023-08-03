В Рязани планируют построить две поликлиники и инфекционный центр

Две поликлиники и инфекционный центр планируют построить в Рязани. Перспективы строительства новых лечебных учреждений обсудили во время встречи министр здравоохранения Рязанской области Александр Пшенников, глава Рязани Татьяна Панфилова, заммэра города Лариса Крохалёва и руководство РязГМУ.

В ближайшей перспективе — строительство новой поликлиники на 1200 мест в Дашково-Песочне. Проектно-сметная документация прошла госэкспертизу, строительство планируют начать в 2023 году.

Строительство нового здания поликлиники на Куйбышевском шоссе пока в планах. Также как и специализированного центра, предназначенного для лечения пациентов по широкому спектру инфекционных заболеваний.

Новые учреждения улучшат качество медицинского обслуживания рязанцев.