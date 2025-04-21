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В Рязани планируется открытие нового троллейбусного маршрута

Анастасия Мериакри

В мае 2025 года в Рязани планируют запустить новый троллейбусный маршрут № 16а, который будет перевозить пассажиров от площади Мичурина до Семчино. Об этом сообщает мэрия города.

На новом маршруте будут работать троллейбусы с автономным ходом. С момента запуска будет проводиться анализ востребованности появившегося маршрута. При этом в администрации отметили, что маршрут № 16 «площадь Мичурина – Комбайновый завод» продолжит свою работу. 

Маршрут № 16а будет дублировать проезд маршрута № 16 от площади Мичурина до остановки «Областная клиническая больница». Потом троллейбусы продолжат движение в своем направлении – в Семчино и Недостоево.

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