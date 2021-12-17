В Рязани пьяный внук едва не убил 70-летнюю бабушку

В Рязани на улице Соборной полицейские задержали 24-летнего местного жителя, который угрожал ножом своей 70-летней бабушке и буянил в подъезде, сообщает пресс-служба УМВД России по региону.

По предварительной информации, подозреваемый поссорился с девушкой и изрядно выпил. Находясь во взволнованном состоянии, молодой человек устроил погром в квартире своей пожилой родственницы. Женщина пытался успокоить дебошира, но тот пригрозил зарезать её ножом.

Бабушка выбежала на лестничную клетку, внук погнался за ней. В подъезде он вступил в конфликт с грузчиками, которые несли пианино, в результате чего музыкальный инструмент рухнул на пол.

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Возбуждено уголовное дело по ч.1 ст.119 УК РФ (Угроза убийством). Рязанцу также назначили штраф за ссору с рабочими.