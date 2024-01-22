В Рязани пьяный мужчина угрожал убить соседку

Рязанские полицейские задержали пьяного мужчину, который угрожал соседке убийством. Подробности рассказало УМВД России по Рязанской области.

В полицию обратились жители дома на улице Энгельса, которые сообщили, что в подъезде нетрезвый мужчина угрожает задушить соседку. Прибывшие на место сотрудники ППСП задержали 34-летнего рязанца.

По предварительной информации, мужчина выпил и начал стучать в двери соседних квартир. 52-летняя женщина пыталась усмирить дебошира, но тот ударил ее и начал угрожать убийством.

В отношении мужчины возбудили уголовное дело по ч.1 ст.119 УК РФ. Ему грозит до 2 лет принудительных работ или лишения свободы.