Понедельник, 22 января, 2024
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В Рязани пьяный мужчина угрожал убить соседку

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Фото: УМВД России по Рязанской области
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Рязанские полицейские задержали пьяного мужчину, который угрожал соседке убийством. Подробности рассказало УМВД России по Рязанской области.

В полицию обратились жители дома на улице Энгельса, которые сообщили, что в подъезде нетрезвый мужчина угрожает задушить соседку. Прибывшие на место сотрудники ППСП задержали 34-летнего рязанца.

По предварительной информации, мужчина выпил и начал стучать в двери соседних квартир. 52-летняя женщина пыталась усмирить дебошира, но тот ударил ее и начал угрожать убийством.

В отношении мужчины возбудили уголовное дело по ч.1 ст.119 УК РФ. Ему грозит до 2 лет принудительных работ или лишения свободы.

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