В Рязани пьянка могла привести к ампутации руки

В Рязанскую областную клиническую больницу поступил пациент с синей рукой, который не мог пошевелить пальцами. Об этом сообщает пресс-служба больницы во «ВКонтакте».

Накануне вечером рязанец весело провел вечер в компании с алкогольными напитками. Буквально свалившись с ног в своей квартире, мужчина придавил свою руку массой тела, так и уснул. На утро обнаружилось, что кисть стала синей и отекшей. Пациент не мог пошевелить пальцами.

«У людей «под шафэ» отсутствует критика к своему состоянию, выражены трофические нарушения, нарушения терморегуляции, поэтому проблему можно получить буквально на ровном месте… в своей квартире — синдром позиционного сдавления», — отмечают врачи.

После первичной хирургической обработки кисти, блокад, инфузионной терапии пациенту стало легче и совестно.

Фото из группы ОКБ во “ВКонтакте”.