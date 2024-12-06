В Рязани пьянка могла привести к ампутации руки

В Рязанскую областную клиническую больницу поступил пациент с синей рукой, который не мог пошевелить пальцами. Об этом сообщает пресс-служба больницы во «ВКонтакте».
Накануне вечером рязанец весело провел вечер в компании с алкогольными напитками. Буквально свалившись с ног в своей квартире, мужчина придавил свою руку массой тела, так и уснул. На утро обнаружилось, что кисть стала синей и отекшей. Пациент не мог пошевелить пальцами.
После первичной хирургической обработки кисти, блокад, инфузионной терапии пациенту стало легче и совестно.
Фото из группы ОКБ во “ВКонтакте”.