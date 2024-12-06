Пятница, 6 декабря, 2024
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В Рязани пьянка могла привести к ампутации руки

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Валерия Мединская

В Рязанскую областную клиническую больницу поступил пациент с синей рукой, который не мог пошевелить пальцами. Об этом сообщает пресс-служба больницы во «ВКонтакте».

Накануне вечером рязанец весело провел вечер в компании с алкогольными напитками. Буквально свалившись с ног в своей квартире, мужчина придавил свою руку массой тела, так и уснул. На утро обнаружилось, что кисть стала синей и отекшей. Пациент не мог пошевелить пальцами.

«У людей «под шафэ» отсутствует критика к своему состоянию, выражены трофические нарушения, нарушения терморегуляции, поэтому проблему можно получить буквально на ровном месте… в своей квартире — синдром позиционного сдавления», — отмечают врачи.

После первичной хирургической обработки кисти, блокад, инфузионной терапии пациенту стало легче и совестно.

В Рязани пьянка могла привести к ампутации руки

Фото из группы ОКБ во “ВКонтакте”.

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