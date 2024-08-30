В Рязани первую очередь молодежного креативного пространства на месте Хлебозавода № 1 откроют к концу 2024 года

Первая очередь молодежного креативного пространства в Рязани, расположенного на месте бывшего Хлебозавода № 1, будет готова к концу 2024 года. Об этом сообщил губернатор Павел Малков во время прямого эфира 29 августа.

По его словам, сейчас завершается разработка проекта реконструкции всего Хлебозавода. Ожидается, что весь квартал, включая благоустроенную Соборную площадь и прилегающие улицы, будет полностью обновлен к 2026 году.

Также в рамках проекта частный инвестор занимается восстановлением исторического здания, в котором планируется открыть музей.