В Рязани перекроют движение транспорта по улице Боголюбова

В связи с проведением капитального ремонта тепловых сетей на участке улицы Боголюбова будет ограничено движение транспорта от дома № 64 по улице Боголюбова до пересечения с улицей Белинского. Об этом сообщила пресс-служба администрации Рязани.

Ограничения будут действовать с 08:00 21 сентября до 19:00 10 октября.

Во время проведения работ будут установлены соответствующие дорожные знаки, ограждения на месте проведения работ.

Водителей просят учесть эту информацию при планировании своего маршрута.