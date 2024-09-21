Суббота, 21 сентября, 2024

В Рязани перекроют движение транспорта по улице Боголюбова

Автор: Алексей Самохин

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Фото: администрация Рязани

В связи с проведением капитального ремонта тепловых сетей на участке улицы Боголюбова будет ограничено движение транспорта от дома № 64 по улице Боголюбова до пересечения с улицей Белинского. Об этом сообщила пресс-служба администрации Рязани.

Ограничения будут действовать с 08:00 21 сентября до 19:00 10 октября.

Во время проведения работ будут установлены соответствующие дорожные знаки, ограждения на месте проведения работ.

Водителей просят учесть эту информацию при планировании своего маршрута.

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