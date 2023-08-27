Воскресенье, 27 августа, 2023
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В Рязани перекроют движение для празднования Дня города

7info

Вечером воскресенья, 27 августа, в центре Рязани перекроют движение транспорта для проведения праздничных мероприятий по случаю Дня города.

По данным мэрии, движение закроют с 18.00 до 22.30 по участку Первомайского проспекта от улицы Вокзальной до улицы Дзержинского. Также закроют часть улицы Чкалова, идущей к площади Победы от площади Димитрова.

На площади Победы запланирован концерт с участием рязанских артистов и музыкальных коллективов. Приглашенные гости — популярные российские группы «5STA Family», «Моя Мишель».

На время проведения мероприятия изменится схема движения общественного транспорта.

Троллейбусы № 1, 9, 10, 16, едущие из Московского района, разворачиваются у ТЦ «Барс» и следуют в обратном направлении. Троллейбус № 5, автобусы № 7, 13, 15, 24, маршрутки № 41М2, 46М2, 47М2, 53М2, 66М2, 68М2, 73М2, 75М2, 88М2 будут ходить мимо вокзала Рязань-1.

Маршрутки, едущие в Горрощу, объезжают закрытый участок по улице Чкалова мимо вокзала Рязань-2.

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