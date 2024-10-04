В Рязани перекроют часть дороги до РНПК

В Рязани будут перекрывать часть дороги до рязанского нейтезавода (РНПК). Причина — проведение дорожно-строительных работ, сообщили в мэрии.

Движение закроют на участке автомобильной дороги от пересечения улицы Рязанской и трассы М5 до РНПК в районе железнодорожного переезда. Будет несколько этапов перекрытия: с 23.00 5 октября до 05.00 6 октября и с 23.00 6 октября до 05.00 7 октября.

На время проведения работ на этом участке установят соответствующие знаки. Администрация города обращается к автомобилистам с просьбой учитывать эту информацию при планировании движения.