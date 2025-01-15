В Рязани передали в суд дело завхоза спортшколы, обвиняемого во взятках

В прокуратуре Советского района города Рязани утверждено обвинительное заключение в отношении 38-летнего бывшего завхоза одной из рязанских спортшкол, который обвиняется в получении взяток по ч. 1 и ч. 2 ст. 290 УК РФ.

По версии следствия, в период с 2021 по 2023 год обвиняемый занимал должность заместителя директора по хозяйственной части в одной из рязанских спортшкол. Воспользовавшись своим служебным положением, он договорился с поставщиками товаров, работ и услуг о заключении договоров без конкурсных процедур в обмен на денежные вознаграждения. Общая сумма полученных им взяток составила более 100 тыс. рублей.

Уголовное дело направлено в Советский районный суд города Рязани для рассмотрения по существу, сообщает прокуратура Рязанской области.