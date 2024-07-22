В Рязани отремонтировали четыре улицы

На улицах Тепличная, Быстрецкая, Скорбященский проезд и на автодороге в поселок Борки в Рязани провели ямочный ремонт. Об этом сообщается на сайте администрации.

Кроме этого, в ночь с 21 на 22 июля спецтехника убирала грунтовые наносы на участке улицы Бирюзова (от д. № 1 к. 5 до улицы Интернациональной). Рабочие подмели проезжую часть дорог во всех районах города. Днем 22 июля они собирали случайный мусор, очищали урны.

Продолжаются работы по выкашиванию газонов, уходом за цветами и кустарниками. Устранили повреждения на сетях уличного освещения на улицах Дзержинского, Бахмачеевская, 2-й Мервинский проезд.

Уборка грунтовых наносов с дорог на улицах Центральная и Коняева.