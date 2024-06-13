В Рязани отметили День России

В Рязани прошло масштабное празднование Дня России, сообщает пресс-служба городской администрации.

Праздничные мероприятия, проходившие в различных общественных пространствах города, объединили в себе идеи любви к Родине и продвижения семейных ценностей, что соответствует объявленному Президентом Году семьи.

В Лесопарке прошли тематический велопробег и фестиваль «Моя страна. Моя Россия». В рамках этого события состоялись ярмарка мастеров и семейные мастер-классы. Вечером в парке состоялся большой праздничный концерт, где выступали рязанские артисты, а завершил мероприятие концерт кавер-группы YurBand.

Центральный парк культуры и отдыха превратился в настоящее фестивальное пространство. В Зеленом театре прошло городское праздничное мероприятие «Мы — Россия», где школьникам вручили паспорта. Затем состоялась концертная программа с участием лучших коллективов и солистов города. Также в ЦПКиО прошел фестиваль патриотической песни «Россия молодая». На площади перед Зеленым театром жители смогли насладиться программой «Горжусь тобой, моя Россия», где прошли выставки, показательные выступления, интерактивные программы, творческие локации и полевая кухня.

Для жителей города в различных районах также были организованы локальные программы. В КДЦ «Октябрь» прошел показ художественного фильма «Сила добра», а во дворце культуры «Приокский» зрителям представили концертную программу «Наш дом — Россия!».