В Рязани отметили День народного единства и впервые вручили новые медали

В понедельник, 4 ноября в Муниципальном культурном центре Рязани прошли торжественные мероприятия, приуроченные ко Дню народного единства. Праздничная программа объединила культурные коллективы, представителей национальных общин, молодежь и гостей города.

Первый заместитель председателя правительства Рязанской области Анна Рослякова от имени губернатора Павла Малкова поздравила жителей с праздником, подчеркнув важность единства, взаимопонимания и сопричастности к истории страны. Она также обратила внимание на необходимость поддержки бойцов СВО и их семей в нынешние времена.

В рамках мероприятия впервые вручили медали «Рязань — город трудовой доблести», учрежденные Рязанской городской Думой в этом году. Наград были удостоены коллективы ведущих предприятий, которые вносят значимый вклад в развитие Рязанской области, ветераны труда.

Для гостей подготовили лекторий о событиях Смутного времени и представили обновленную версию компьютерной игры «Смута», созданной при поддержке Института развития интернета. Культурная программа включала концерт, фотовыставку «Народов много — Россия одна» и всероссийскую акцию «Танцы народов России».

На центральных площадях Рязани, включая пл. Победы и Театральную, добровольцы раздавали ленточки триколора. Праздничные мероприятия прошли во всех муниципальных образованиях региона.