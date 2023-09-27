В Рязани отметили 86-летие образования Рязанской области

Во вторник, 26 сентября, в Рязани прошло торжественное собрание, посвященное 86-летию образования Рязанской области, сообщает сайт правительства региона.

В филармонии собрались руководители областных министерств и ведомств, представители трудовых коллективов, общественных организаций, молодежных объединений, учащиеся образовательных учреждений.

Губернатор Павел Малков поздравил собравшихся с 86-летием области.

«Рязанская область — регион, который все эти годы множил славу нашей Родины. Своими достижениями в экономике, образовании, культуре, спорте, многих других направлениях. Нам есть чем гордиться, — сказал он. — Все успехи региона — это успехи рязанцев. У нас умные, талантливые, трудолюбивые люди. Патриоты и своей малой родины, и нашего большого Отечества».

Павел Малков подчеркнул, что Указом Президента России Рязани присвоено высокое звание «Город трудовой доблести», отметил трудовой подвиг рязанцев в годы Великой Отечественной войны.

Губернатор подчеркнул, что во все времена рязанцы мужественно сражались, защищая Отечество: «Не сосчитать имен Героев Рязанской земли. Сегодня жители региона проявляют мужество в зоне спецоперации. Мы гордимся каждым военнослужащим. На примерах наших Героев — участников СВО дети учатся быть достойными людьми, патриотами России».

Павел Малков вручил наиболее отличившимся жителям региона государственные и региональные награды. В их числе медаль «Луки Крымского», Почетные грамоты и Благодарности Президента РФ, знаки «За заслуги перед Рязанской областью», «За наивысшие достижения», «Меценат и благотворитель года». Несколько человек удостоены звания Почетных работников разных отраслей.

«Сегодня в зале собралось очень много людей, которые посвятили всю свою жизнь труду во благо Родины. Спасибо вам за это, за максимальную отдачу. За ваше стремление работать на пользу страны и Рязанской области. Такие люди — достояние региона, наша гордость и слава, — сказал он. — Нам еще очень многое предстоит сделать для развития Рязанской области. Президентом России обозначены стратегические задачи. Уверен, у региона впереди еще много славных побед и достижений».

Губернатор отметил хорошие показатели области в экономике, рост промышленного производства, АПК. Подчеркнул, что в задачах ближайших лет — развитие здравоохранения, образования, других сфер жизни региона.

В фойе филармонии в рамках Единого дня краеведения, посвященного 86-летию Рязанской области, была организована выставка из фондов Государственного музея-заповедника имени С. А. Есенина. В экспозицию вошли графические работы С. А. Епифанова с видами родительской усадьбы Есениных, дома Лидии Кашиной, церкви Казанской иконы Божией Матери, высокого берега Оки. Живописные произведения Л. Г. Виноградова, С. Ф. Якушевского, несколько работ В. А. Шестакова, которые иллюстрируют ранние стихотворения С. А. Есенина, и другое. Состоялся показ спектакля Рязанского театра юного зрителя «Анна Снегина» по одноименной поэме.