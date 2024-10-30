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В Рязани отметили 106 лет со дня образования ВЛКСМ

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Алексей Самохин

Торжественное мероприятие, посвященное 106-й годовщине со дня образования Всесоюзного ленинского коммунистического союза молодёжи (ВЛКСМ), прошло в Рязани 29 октября. Об этом сообщила пресс-служба гордумы.

В этот день комсомольцы разных поколений возложили цветы к обелиску молодым красноармейцам — героям Гражданской войны на набережной реки Трубеж. В церемонии приняли участие депутаты Рязанской городской Думы Эвелина Волкова и Лилия Кривцова.

— Для современной молодёжи важно помнить и чтить своих предшественников, тех, кто ценой своих жизней защищал завоевания Октября, кто трудился на строительстве городов и заводов Советской страны, — отметила Эвелина Волкова, обращаясь к собравшимся.

В память о комсомольцах, отдавших свои жизни, защищая Родину, собравшиеся возложили цветы к монументу героям.

В Рязани отметили 106 лет со дня образования ВЛКСМ
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