В Рязани открылись рестораны «Вкусно — и точка»

Во вторник, 28 июня, в Рязани открылись три заведения новой сети «Вкусно — и точка» — в ТРЦ «Виктория Плаза», около ТРЦ «Круиз», рядом с Центральным автовокзалом.

Большого ажиотажа у заведения в ТРЦ «Виктория плаза» не наблюдалось. Ведущий мероприятия позиционировал «Вкусно — и точка» как предприятие быстрого обслуживания.

На открытии выступила советник главы администрации Рязани Ирина Полозова. Она перерезала символическую красную ленту и рассказала о важности сети для города. Всего в Рязани будут работать 8 бывших McDonald’s, сменивших владельца на российского.

Первые посетители уже выбирают блюда в меню.