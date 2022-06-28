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Вторник, 28 июня, 2022

В Рязани открылись рестораны «Вкусно — и точка»

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Татьяна Проводина

В Рязани открылись рестораны «Вкусно — и точка»

Во вторник, 28 июня, в Рязани открылись три заведения новой сети «Вкусно — и точка» — в ТРЦ «Виктория Плаза», около ТРЦ «Круиз», рядом с Центральным автовокзалом.

Большого ажиотажа у заведения в ТРЦ «Виктория плаза» не наблюдалось. Ведущий мероприятия позиционировал «Вкусно — и точка» как предприятие быстрого обслуживания.

На открытии выступила советник главы администрации Рязани Ирина Полозова. Она перерезала символическую красную ленту и рассказала о важности сети для города. Всего в Рязани будут работать 8 бывших McDonald’s, сменивших владельца на российского.

Первые посетители уже выбирают блюда в меню.

В Рязани открылись рестораны «Вкусно — и точка»
В Рязани открылись рестораны «Вкусно — и точка»
В Рязани открылись рестораны «Вкусно — и точка»
В Рязани открылись рестораны «Вкусно — и точка»
В Рязани открылись рестораны «Вкусно — и точка»
В Рязани открылись рестораны «Вкусно — и точка»
В Рязани открылись рестораны «Вкусно — и точка»
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