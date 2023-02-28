В Рязани открывается выставка, посвящённая 100-летию со дня рождения Владимира Кузьмина

2 марта в Музейном центре им. А. И. Солженицына откроется выставка, посвященная 100-летию со дня рождения художника-оформителя Владимира Александровича Кузьмина.

Владимир Кузьмин родился в Рязани, окончил театрально-декорационное отделение Рязанского художественного училища. Работал художником-иллюстратором в Мордовском и Рязанском книжных издательствах, декоратором в Рязанском драматическом театре.

Выставка представляет собой проект двух музеев как дань памяти талантливому художнику, чтобы на примере его творческой судьбы подчеркнуть значимость работы художника-экспозиционера, раскрыть сложность поисков исторической реконструкции в живописи.

Несколько его живописных работ на исторические темы, находящиеся в фондах РИАМЗ и собрании Рязанского государственного областного художественного музея им. И. П. Пожалостина, широко известны и по сей день активно используются в экспозиционно-выставочном пространстве музея и за его пределами.

На выставке будут представлены картины «Кремль Переяславля Рязанского в XVII в.», «Торг на посаде Переяславля Рязанского в XVII в.» и «Архангельский собор».

Открытие выставки состоится 2 марта в 15.00 в Музейном центре им. А. И. Солженицына (ул. Николодворянская, 24/42).

Возрастное ограничение: 6+