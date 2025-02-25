В Рязани открывается выставка из собрания Тульского музея изобразительных искусств

27 февраля в 16.00 в Рязанском государственном областном художественном музее им. И.П. Пожалостина открывается выставка из собрания Тульского музея изобразительных искусств. Об этом 7info сообщили в музее.

Коллекция народного искусства Тульского края в Тульском музее изобразительных искусств насчитывает несколько сотен произведений, собранных в течение продолжительного времени в Белёвском, Одоевском, Алексинском, Венёвском и др. районах. Пополняется собрание и в наше время. В коллекцию входит народный костюм, ткани, вышивка, кружево. Часть её представлена на выставке.

Среди видов народного искусства значительное место занимает ткачество. В экспозиции представлены лучшие образцы тульского узорного ткачества: полотенца, понёвы, пояса и др. Используя одни и те же технические приемы, варьируя схожие мотивы, крестьянки различных уездов Тульской губернии создавали узорные ткани с местными особенностями. Основной орнамент всех уездов геометрический, цвета – красный, синий. Мотивами орнаментов служат различные ромбические фигуры. Красные узоры на белом фоне – традиционное и излюбленное сочетание большинства из них.

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На выставке также показаны элементы костюма тульских крестьянок, преимущественно праздничного. Как и рязанский, он принадлежит к так называемому «понёвному» комплексу, основой которого были рубаха и вариант сшивной или распашной юбки – понёвы. Расположение орнамента и его насыщенность диктовались не только принципами декоративности, но и исконным восприятием его как оберега, защищающего человека.

Интересна и самобытна тульская вышивка. Самая распространенная техника тульских вышивальщиц – цветная перевить. Как и в ткачестве, основной орнамент – геометрический, а цвета, чаще всего, красный и синий, что в сочетании с белым фоном придавало вещи особую декоративность. На выставке также демонстрируется кружево, выполненное в известном центре кружевоплетения Белеве.

Визитной карточкой Тульского региона считается также глиняная филимоновская игрушка (деревня Филимоново Одоевского района). На выставке можно увидеть работы лучших мастериц художественного промысла – Евдокимовой Е.К., Дербеневой А.И., Бежиной И.Д. и других.

Выставка открыта в рамках национального проекта «Культура». Тульские зрители также смогут познакомиться с народным искусством Рязанской земли на выставке, которая, в свою очередь, откроется в Тульском музее изобразительных искусств.

Выставка работает с 27 февраля по 20 апреля 2025 г. в художественном музее по адресу: Рязань, ул. Свободы, 57. Вход с 11 до 18 час., кроме понедельника и первой пятницы месяца. Тел. для справок (4912) 44-18-83.

Возрастное ограничение: 16+.