В Рязани открывается персональная выставка фотографа и путешественницы Ирины Теущаковой

18 ноября в Музее путешественников начнёт работу персональная фотовыставка рязанского фотографа и путешественницы Ирины Теущаковой «Россия от Кавказа до Хибин». Об этом сообщает пресс-служба администрации Рязани.

В экспозицию вошло более 30 фоторабот, снятых в разные годы в путешествиях по стране от Кавказа до Хибин, от Черного моря до Белого. Выставка рассказывает о разных местах России, о красоте и разнообразии её природы, о величии гор и бескрайних просторах полей. А ещё — о силе духа русского народа, который способен строить мощные крепости и прекрасные соборы, а в трудный час мужественно оборонять Родину, собой заслоняя её от врагов.

Под каждой фотографией подписано, где именно она была сделана, рассказана история мест и их особенности. Это позволит осознанно рассматривать пейзажи и виды городов, представляя себе их местонахождение и находя в фотографиях что-то связанное с личными воспоминаниями о поездках.

Открытие выставки состоится 18 ноября в 12 часов в Музее путешественников по адресу: г. Рязань, ул. Ленина, д. 35. Она будет работать до 19 декабря.

Время работы музея: пн-пт: с 9.00 до 18.00, сб: с 11.00 до 16.00, вс: выходной. Телефон для справок: 25-25-22

Возрастное ограничение 0+