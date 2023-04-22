В субботу, 22 апреля, в Рязани открылся Штаб общественной поддержки «Единой России». Об этом сообщил сайт регионального отделения партии.
Штаб «Единой России» открылся на базе региональной общественной приемной, расположенной по адресу: Рязань, ул. Горького, 49а. Здесь будут проходить мероприятия для жителей всех возрастов: круглые столы, мастер-классы, вебинары, открытые встречи с известными спикерами и специалистами из разных областей.
Площадка станет территорией плодотворного сотрудничества для тех, кто занимается поддержкой участников СВО и членов их семей, представителей некоммерческих организаций, экспертов различных сфер деятельности, лидеров общественного мнения, патриотов и активистов региона. Здесь же будут проводиться приемы депутатов разного уровня.
На открытии штаба к присутствующим обратилась заместитель секретаря генерального политсовета партии, сопредседатель общественного совета федерального партийного проекта «Женское движение Единой России», сенатор Российской Федерации Дарья Лантратова.
Она отметила, что каждый штаб имеет свою региональную специфику и объединяет самые востребованные жителями проекты.
Решением президиума регионального политсовета «Единой России» руководителем Штаба общественной поддержки назначена врио руководителя региональной приемной, депутат областной Думы Елена Синица.
Напомним, в апреле 2022 года «Единая Россия» перезагрузила работу штабов общественной поддержки, которые были созданы годом ранее.
Первый обновленный штаб открыли в Ижевске. Позднее были открыты штабы в Южно-Сахалинске и Удмуртии. В 2023 году штабы общественной поддержки «Единой России» уже появились в Волгограде, Ульяновске, Иванове, Кемерово, Хакасии, Новосибирске, Хабаровске.
Штаб общественной поддержки «Единой России» — это многофункциональное пространство для диалога между представителями партии и общества, а также для сбора, анализа и продвижения гражданских инициатив. В штабах общественной поддержки проводятся встречи, семинары, обучающие курсы. В каждом их них оборудована общественная приёмная, площадка для совместной работы, спикер-зал, молодежная зона и детский уголок.
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