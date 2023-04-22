В субботу, 22 апреля, в Рязани открылся Штаб общественной поддержки «Единой России». Об этом сообщил сайт регионального отделения партии.

Штаб «Единой России» открылся на базе региональной общественной приемной, расположенной по адресу: Рязань, ул. Горького, 49а. Здесь будут проходить мероприятия для жителей всех возрастов: круглые столы, мастер-классы, вебинары, открытые встречи с известными спикерами и специалистами из разных областей.

Площадка станет территорией плодотворного сотрудничества для тех, кто занимается поддержкой участников СВО и членов их семей, представителей некоммерческих организаций, экспертов различных сфер деятельности, лидеров общественного мнения, патриотов и активистов региона. Здесь же будут проводиться приемы депутатов разного уровня.

На открытии штаба к присутствующим обратилась заместитель секретаря генерального политсовета партии, сопредседатель общественного совета федерального партийного проекта «Женское движение Единой России», сенатор Российской Федерации Дарья Лантратова.

Она отметила, что каждый штаб имеет свою региональную специфику и объединяет самые востребованные жителями проекты.

«Каждая площадка совершенно уникальна. Например, в Удмуртии мы запустили проект „МедиашколаПРО“. Опытные, известные журналисты обучали медиаграмотности, SMM, технологиям общения со СМИ, позиционированию себя в публичном пространстве. В Омской области стартовал проект „Доктор говорит“. Врачи, медики проводили разные лекции по здоровью. На Сахалине очень сильна история со сбором гуманитарной помощи. Сейчас на базе нашего штаба общественной поддержки снимают программу про героев спецоперации. Уверена, эта площадка станет стартом для многих интересных проектов, соберет разных людей, сюда будут приходить герои нового времени. Это не только военные — участники спецоперации, но и люди, которые на своих местах делают нашу страну сильнее: врачи, преподаватели, волонтеры и многие другие», — сказала она.

Решением президиума регионального политсовета «Единой России» руководителем Штаба общественной поддержки назначена врио руководителя региональной приемной, депутат областной Думы Елена Синица.

«В этом году более чем в 20 регионах открываются такие штабы, в том числе у нас в Рязанской области. Штаб партийный, но обсуждаться здесь будет не только политика. Это центр, куда смогут прийти и получить поддержку участники СВО, члены их семей, близкие, родные. Нужно наращивать темп и запускать, инициировать новые проекты на благо Рязанской области, на благо страны. Штаб поддержки будет играть в этом очень важную роль, это площадка для реального диалога с людьми. Штаб поможет видеть и понимать, как реализуются отдельные поручения президента, народная программа „Единой России“. Желаю вам новых интересных задач, новых вызовов, самое главное реальных практических результатов и достижений. Пусть в этих стенах всегда кипит жизнь», — сказал губернатор Рязанской области Павел Малков.

Напомним, в апреле 2022 года «Единая Россия» перезагрузила работу штабов общественной поддержки, которые были созданы годом ранее.

Первый обновленный штаб открыли в Ижевске. Позднее были открыты штабы в Южно-Сахалинске и Удмуртии. В 2023 году штабы общественной поддержки «Единой России» уже появились в Волгограде, Ульяновске, Иванове, Кемерово, Хакасии, Новосибирске, Хабаровске.

Штаб общественной поддержки «Единой России» — это многофункциональное пространство для диалога между представителями партии и общества, а также для сбора, анализа и продвижения гражданских инициатив. В штабах общественной поддержки проводятся встречи, семинары, обучающие курсы. В каждом их них оборудована общественная приёмная, площадка для совместной работы, спикер-зал, молодежная зона и детский уголок.