В Рязани открылся мемориальный кабинет Аглинцевой и экспозиция, посвящённая Бобылёву

Управление культуры администрации Рязани сообщило о двух интересных событиях в культурной жизни города.

В Детской музыкальной школе № 1 открылся мемориальный кабинет Екатерины Давыдовны Аглинцевой. Екатерина Давыдовна была не только прекрасным педагогом, но и ярким общественным деятелем.

Мемориальный кабинет разделен на две зоны: жилую и рабочую. В нем постарались воссоздать атмосферу 50-60 годов 20 века, в которой жила и работала Аглинцева. Часть предметов смогли восстановить максимально идентично, ориентируясь на воспоминания людей, которые были лично знакомы с Екатериной Давыдовной.

ДМШ № 1 является старейшим учебным заведением не только в Рязани, но и в России. В 2024 году школа отметила юбилей, 105 лет со дня основания. Она стала отправной точкой в создании и последующем развитии профессионального музыкального образования в городе. С 2015 года ДШИ носит имя Екатерины Давыдовны Аглинцевой.

Музейную экспозицию может посетить любой желающий.

В год 60-летия в детской музыкальной школе № 5, носящей имя прославленного рязанского скрипача Владимира Фёдоровича Бобылёва, появилась уникальная музейная экспозиция в учебном кабинете, где он вёл свои уроки.

Класс украсил портретный мурал и экспонаты времён СССР, предоставленные супругой, Валентиной Дмитриевной Бобылёвой, и преподавателями школы.

В. Ф. Бобылёв внёс значительный вклад в развитие культуры нашего города. В детскую музыкальную школу № 5 он пришёл 1 сентября 1964 года, в день её открытия.

Педагогическая деятельность Владимира Фёдоровича заключалась не только в проведении уроков, но и в многогранной просветительской работе, включающей организацию концертов, мастер-классов и творческих встреч.