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В Рязани открылся конкурс «Мой край – моя Россия»

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Фото: Рязанский областной Профсоюз образования

В рязанской школе №76 им. Чумаковой стартовал Межрегиональный конкурс региональных школьных команд «Мой край – моя Россия». Об этом сообщает Рязанский областной Профсоюз образования.

Конкурс пройдет с 20 по 23 ноября. В нем примут участие шесть команд из Рязани, Касимова и Рыбновского района Рязанской области, Самарской, Тульской и Ульяновской областей.

Главные цели конкурса:

  • привлечение внимания к проблемам развития системы исторического, патриотического и этнокультурного воспитания с учетом особенностей региона;
  • улучшение системы воспитания, повышения компетентности родителей обучающихся путем их привлечения к сотрудничеству с образовательными организациями;
  • развитие конструктивного взаимодействия участников образовательных отношений.

Участникам предстоит пройти четыре испытания: «Визитная карточка команды», «Стратегическая сессия», «Мастер-класс», «Практические кейсы».

Итоги подведут в четверг, 23 ноября, в библиотеке им. Есенина.  

В Рязани открылся конкурс «Мой край – моя Россия»
В Рязани открылся конкурс «Мой край – моя Россия»
В Рязани открылся конкурс «Мой край – моя Россия»

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