Пятница, 30 августа, 2024

В Рязани открылось новое арт-пространство «Город»

Автор: Алексей Самохин

Опубликовано

В Рязани в преддверии Дня города состоялось открытие нового арт-пространства «Город», сообщает пресс-служба мэрии.

Пространство создали по инициативе и при поддержке администрации города и Управления культуры.

Директору нового открывшегося пространства вручили ценные подарки глава муниципального образования, председатель Рязанской городской Думы Татьяна Панфилова, заместитель главы администрации Лариса Крохалева, начальник управления культуры Надежда Майорова.

Гостей открытия встретили главные символы Рязани — Косопуз, Евпатий Коловрат, Авдотья Рязаночка и Забава Путятишна. Экскурсовод рассказал истории каждого героя — про времена Батыя, про старо-новое имя областного центра и грибы с глазами.

Открытие арт-пространства перенесло всех в атмосферу рязанского княжества 13-14 веков. Участники мероприятия узнали смысл рязанской «дразнилки» и вспомнили историю родного города.

Для гостей выступила театральная студия, которая теперь будет находиться в «Городе». Юные актеры рассказали о том, как много дали им занятия актерским мастерством, а затем показали отрывок тренинга.

Завершилось праздничное открытие выступлением камерного оркестра под руководством Сергея Проскурина.

В Рязани открылось новое арт-пространство «Город»
В Рязани открылось новое арт-пространство «Город»
В Рязани открылось новое арт-пространство «Город»
В Рязани открылось новое арт-пространство «Город»
В Рязани открылось новое арт-пространство «Город»
В Рязани открылось новое арт-пространство «Город»
В Рязани открылось новое арт-пространство «Город»

Поделиться:

Популярные материалы

Последние публикации

ЛЕНТА НОВОСТЕЙ

В Рязани первую очередь молодежного креативного пространства на месте Хлебозавода № 1 откроют к концу 2024 года

Под Рязанью лиса вышла к людям

Женщину с ребёнком сбили на пешеходном переходе в Москве

СМИ: Аллегрова планирует уйти со сцены после скандала в Сочи

Сексолог рассказала, что делать при боли по время полового акта

Семья экс-чиновницы из Белгорода Шинкарук не верит в ее помощь ВСУ

Врач-сексолог развеяла миф о мастурбации

Появилась официальная информация о смерти в СИЗО рыбновского стрелка

Вассерман озвучил срок освобождения Курской области от ВСУ

Безуглая рассказала о «бригадах-зомби» Александра Сырского

В Рязани прошла премьера гимна города

В Дашково-Песочне построят школу на 1650 мест стоимостью 3 млрд рублей