В Рязани открылось новое арт-пространство «Город»

В Рязани в преддверии Дня города состоялось открытие нового арт-пространства «Город», сообщает пресс-служба мэрии.

Пространство создали по инициативе и при поддержке администрации города и Управления культуры.

Директору нового открывшегося пространства вручили ценные подарки глава муниципального образования, председатель Рязанской городской Думы Татьяна Панфилова, заместитель главы администрации Лариса Крохалева, начальник управления культуры Надежда Майорова.

Гостей открытия встретили главные символы Рязани — Косопуз, Евпатий Коловрат, Авдотья Рязаночка и Забава Путятишна. Экскурсовод рассказал истории каждого героя — про времена Батыя, про старо-новое имя областного центра и грибы с глазами.

Открытие арт-пространства перенесло всех в атмосферу рязанского княжества 13-14 веков. Участники мероприятия узнали смысл рязанской «дразнилки» и вспомнили историю родного города.

Для гостей выступила театральная студия, которая теперь будет находиться в «Городе». Юные актеры рассказали о том, как много дали им занятия актерским мастерством, а затем показали отрывок тренинга.

Завершилось праздничное открытие выступлением камерного оркестра под руководством Сергея Проскурина.