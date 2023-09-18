В Рязани открыли мемориальную доску пулемётчику спецназа Евгению Каторову

— Сегодня мы являемся участниками очень важного события — открытия мемориальной доски нашему земляку, погибшему при исполнении воинского долга, Евгению Каторову. Его мужество и отвага навсегда останутся в наших сердцах. Он настоящий герой, ставший на защиту нашего Отечества, его свободы и независимости. Вечная память Евгению Каторову, — сказала Татьяна Панфилова.