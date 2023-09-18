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В Рязани открыли мемориальную доску пулемётчику спецназа Евгению Каторову

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Фото: сайт администрации

18 сентября состоялась торжественная церемония открытия мемориальной доски выпускнику школы № 13 ефрейтору, старшему разведчику — пулеметчику спецназа Евгению Каторову, героически погибшему при участии в специальной военной операции.

В памятном митинге приняли участие родные и близкие героя, преподаватели и учащиеся школы, представители администрации города Рязани и общественных организаций.

От имени депутатов Рязанской городской Думы к собравшимся обратилась глава муниципального образования, председатель РГД Татьяна Панфилова.

— Сегодня мы являемся участниками очень важного события — открытия мемориальной доски нашему земляку, погибшему при исполнении воинского долга, Евгению Каторову. Его мужество и отвага навсегда останутся в наших сердцах. Он настоящий герой, ставший на защиту нашего Отечества, его свободы и независимости. Вечная память Евгению Каторову, — сказала Татьяна Панфилова.

Указом Президента РФ Евгений Владимирович Каторов награжден орденом Мужества (посмертно), сообщает пресс-служба Рязанской гордумы.

В Рязани открыли мемориальную доску пулемётчику спецназа Евгению Каторову

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