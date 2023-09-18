В Рязани открыли мемориальную доску пулемётчику спецназа Евгению Каторову

18 сентября состоялась торжественная церемония открытия мемориальной доски выпускнику школы № 13 ефрейтору, старшему разведчику — пулеметчику спецназа Евгению Каторову, героически погибшему при участии в специальной военной операции.
В памятном митинге приняли участие родные и близкие героя, преподаватели и учащиеся школы, представители администрации города Рязани и общественных организаций.
От имени депутатов Рязанской городской Думы к собравшимся обратилась глава муниципального образования, председатель РГД Татьяна Панфилова.
Указом Президента РФ Евгений Владимирович Каторов награжден орденом Мужества (посмертно), сообщает пресс-служба Рязанской гордумы.